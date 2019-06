Descubren la cabeza de un lobo gigante de hace 40.000 años

Restos fósiles de mamut, de camello y de perro lobo gigante, con una antigüedad de entre 10.000 y 14.000 años, han sido hallados durante la realización de unas obras en un terreno privado en el central estado mexicano de Puebla.

El hallazgo se ha producido en San Francisco Totimehuacán, comunidad perteneciente a la capital homónima de Puebla. Según las primeras investigaciones los restos datan del Pleistoceno tardío, con una antigüedad de entre 10.000 y 14.000 años.

Integrantes de la Asociación Tepalcayotl, organización civil que se dedica a rescatar y conservar la cultura y las tradiciones de San Francisco Totimehuacán, señalan que hace año y medio se produjo este hallazgo en la ribera del río Alseseca.

«Trabajadores se acercaron con los miembros de la Asociación y nos llevaron una pieza que habían encontrado», señaló a Efe José Rosendo Muñoz Chetla, presidente de la agrupación. Entre los fósiles destacan un molar y un fragmento de cráneo de mamut, de la especie Mammuthus columbi. Entre estas piezas se encontró una flecha, lo cual sugiere que el animal pudo haber muerto a manos de los pobladores en una cacería.

Debajo fueron descubriendo más fósiles. En total, integrantes de la Asociación señalan que se han logrado recabar más de 132 restos, entre los que figuran un par de colmillos, uno de ellos de 1,20 metros de un mamut y el otro de un perro lobo gigante.

También se encontraron dos molares, un segmento de columna vertebral, de dos metros, las costillas y un cráneo de camello.

Los fósiles se encuentran en la sede de la junta auxiliar (subdivisión municipal) de San Francisco Totimehuacán junto con vestigios prehispánicos hallados en la zona.

