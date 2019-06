Toñi Moreno anuncia que está embarazada

Toñi Moreno ha anunciado este miércoles que está embarazada. La presentadora ha compartido la feliz noticia a través de Instagram. «Estoy de poco tiempo, creo que hay que ser un poco prudente y esperar a los tres meses, pero es la verdad y aquí dicen que no se puede esconder ni el dinero, ni el embarazo… y yo como estoy tiesa», ha bromeado.

Moreno, de 46 años, ha querido dar las gracias «a todos los que me habéis mandado mensajes de cariño, la verdad es que estoy desbordada. Estoy muy emocionada, no sé si son las hormonas, pero estoy llorando por las esquinas. Estoy de poco tiempo, así que vamos a tomárnoslo con mucha tranquilidad y, por supuesto, ya sabéis que yo intento que mi vida privada sea mía y esto es muy mío y muy de mi gente. Ya me veréis más gordita, espero, y que todo vaya bien. Gracias por preocuparos y que viva la vida y que viva el amor. Muchas gracias».

La presentadora de Mujeres y hombres y viceversa ha hecho pública la noticia después de que se filtrase en una revista del corazón. Moreno está embarazada de dos meses y, aunque se muestra feliz, está «muy asustada» porque ya sufrió dos abortos. «Al principio no me ha sentado muy bien [la portada] porque estoy de poco tiempo, pero bueno, es verdad», ha asegurado la periodista.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por vuestro cariño !!! Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 26 Jun, 2019 a las 2:59 PDT

Fuentes cercanas señalan que Toñi afrontará la maternidad en solitario, pero «muy arropada por su familia y sus amigos». Hace dos meses el rostro de Mediaset preocupó a sus seguidores con una publicación en Instagram.

Junto a una fotografía de su Primera Comunión, la presentadora hacía una reflexión: «Hay días en los que te gustaría volver a ser una niña. Días en los que tu mundo se hace añicos, y crees que todo se desmorona bajo tus pies. Días en los que crees que nada será igual». Parece que ahora está mucho más animada y que afronta con ilusión esta nueva etapa.