Muere la joven heredera de las familias Goldsmith y Rothschild

Annabel Goldsmith, de 15 años, ha fallecido este lunes en un trágico accidente con un quad en el Reino Unido. La joven, hija de Ben Goldsmith y Kate Rothschild, pasaba sus vacaciones en la granja familiar del condado de Somerset.

La adolescente se estrelló dentro de los terrenos de la finca y los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida. Annabel fallecía prácticamente en el acto tras ser aplastada por el vehículo. La menor estaba acompañada por otra persona, aunque no hay datos acerca de su estado de salud.

Diversos medios detallan que «en el momento del accidente su madre se encontraba también en la finca y su padre estaba en un partido de cricket en Surrey. Al conocer la noticia, este se desplazó de inmediato a la finca».

Schoolgirl niece of Tory MP Zac Goldsmith killed in horror quad bike crash

Iris Annabel Goldsmith, 15, who died on her family's Somerset farm, was the daughter of heiress Kate Rothschild and financier Ben Goldsmith pic.twitter.com/GENMOeLB66