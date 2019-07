¿Cómo serán los famosos en su vejez?, nos lo muestran con FaceApp

Es la última moda viral en las redes sociales entre los famosos: ver cómo será su aspecto cuando se adentren en la época de la vejez. ¿Cómo? Utilizando el filtro de la aplicación gratuita FaceApp.

Lanzada en 2017, se ha vuelto a poner de moda debido a la gran cantidad de celebridades que le han dado uso, como David Bisbal, Paz Padilla, Kiko Rivera, Luis Fonsi, Alberto Chicote, Christian Gálvez o los Jonas Brothers.

Ahora bien, con FaceApp la privacidad no está del todo asegurada y las alarmas entorno a la utilización de los datos privados por parte de terceros se han disparado en pocos días. Además, al parecer, las condiciones de uso de la aplicación no estarían actualizadas desde 2017, de modo que no se adecuarían al Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) europeo.

Ver esta publicación en Instagram Verano del 2059!!! #davidbisbal Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 16 Jul, 2019 a las 6:29 PDT

Ver esta publicación en Instagram Estaría muy bien , donde hay que firmar!!! Una publicación compartida de Melendi Oficial (@_melendioficial_) el 16 Jul, 2019 a las 8:30 PDT

Ver esta publicación en Instagram When you take a trip to the Year 3000. Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 16 Jul, 2019 a las 2:38 PDT

Ver esta publicación en Instagram Di no a las drogas. Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 16 Jul, 2019 a las 6:22 PDT