¿Sabes cuál es el pez marino más amenazado del mundo?

Las comúnmente conocidas como «rayas rinoceronte» son los peces marinos más amenazados del mundo con 15 de sus 16 especies en peligro crítico de extinción, de acuerdo con una evaluación publicada este jueves por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en inglés).

Esta amenaza se debe principalmente a la sobrepesca que sufren estos rajiformes, por su carne y sus aletas, según indicó un comunicado de prensa de este organismo.

El estudio elaborado por el Grupo de especialistas en tiburones del IUCN (SSG, en inglés) señaló que los peces guitarra, que pertenecen al grupo, han desbancado a los peces sierra en el título de especie más amenazada.

