La imagen viral que EasyJet no quiso que vieras

Este caso ha dado la vuelta al mundo. Un usuario fotografió a la pasajera de un avión de EasyJet sentada en un asiento sin respaldo antes de iniciarse el vuelo. Publicó la imagen en la red social Twitter y a raíz de ello la aerolínea de bajo coste le solicitó que por favor la borrara, aunque ya era tarde. La imagen estaba ya en todos lados.

La prensa sensacionalista británica vio en este tema un filón y se interesó profusamente por él. Un portavoz de la compañía admitió que la fotografía era real, aunque en declaraciones a uno de los tabloides de más tirada de las Islas matizó los hechos.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P