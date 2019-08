El actor Richard Gere se ha sumado este viernes cargado de víveres al barco de Proactiva Open Arms con 121 inmigrantes a bordo que buscan puerto seguro para desembarcar después de ocho días, según ha informado la ONG catalana en su cuenta de Twitter.

Gere, que se ha unido a la tripulación del barco ataviado con una camiseta de la organización, ha llegado con un yate y una pancarta en que se podía leer 'You are not alone' (No estáis solos) y un corazón.

En las imágenes, se puede ver cómo el actor estadounidense ayuda a descargar frutas, verduras, pan y otros víveres, y cómo muestra imágenes en su móvil a algunos migrantes.

El actor Richard Gere lleva alimentos al barco de Proactiva Open Arms con 121 inmigrantes a bordo que lleva 8 días buscando un puerto seguro https://t.co/BEcRVpbS00 pic.twitter.com/p7FLVV2aj9 — Europa Press (@europapress) August 9, 2019

«Ser padre no entiende de colores ni fronteras», afirma la organización en un tuit recogido por Europa Press. Gere (Filadelfia, 1949) ha subido al Open Arms acompañado del fundador de la entidad, Óscar Camps, y ha repartido comida a la tripulación y a los migrantes.