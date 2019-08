La estafa inmobiliaria que suplanta a Idealista y Airbnb: Un 'pisazo' de 160 metros por 750 euros

Los hilos de Twitter enganchan. Son historias que sirven para contar anécdotas, reflexionar e incluso, como en esta ocasión, hacer una denuncia pública. El cineasta Rodrigo Cortés ha destapado una estafa inmobiliaria que utilizaba a Idealista y a Airbnb para supuestamente alquilar 'pisazos' a precios muy bajos.

«Anoche recibí una alerta de Idealista acerca de un piso increíble (literalmente) en la calle Toledo de Madrid, más de 160 m², con garaje, tres dormitorios, tres baños, recién reformado, con televisión, wifi, aire acondicionado... Faltaba la piscina, vaya por Dios. Por 750 euros», empieza a contar el director de cine. Además, agua, luz, Internet y gastos de comunidad incluidos. Un chollazo para no dejar escapar.

Sin embargo, su intuición le decía que algo iba mal. Entonces el cineasta decide empezar su particular investigación y hacerse pasar como un interesado en la oferta. A partir de ahí, empieza un hilarante discurso sobre condiciones y trámites para alquilar la vivienda.

Correos, propuestas, cruces de tuits con Idealista y Airbnb, y por alusiones, también a la Policía Nacional. Aquí puedes leer al completo el surrealista hilo de Twitter de Rodrigo Cortés:

Anoche recibí una alerta de @idealista acerca de un piso increíble (literalmente) en la calle Toledo de Madrid, más de 160 m², con garaje, tres dormitorios, tres baños, recién reformado, con televisión, wifi, aire acondicionado... Faltaba la piscina, vaya por Dios. Por 750 euros. — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

El enlace, por cierto, desapareció en unos minutos. O alguien borró rápido las huellas después de lanzar el señuelo, o @idealista ejerce de forma automática algún tipo de control. Ni idea. Sigo... — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

El dominio es bueno, ¿verdad?: https://t.co/4kBOhJuqbY. Sólo https://t.co/9mU4j4wA0i podría despertar mejores sentimientos. — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

¿No conseguirían más respuestas con algo más cercano a lo posible? He estado pensando en ello (entre treinta y cuarenta segundos) y quizá la propia oferta sea un filtro. Cualquiera que responda a algo así es una víctima potencial perfecta. El idiota ideal. Quizá. Sigo... — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

Siento curiosidad por saber en qué consiste la estafa, cómo pretenden pedirme dinero. Con qué argumentos. Al poco recibo el siguiente correo... pic.twitter.com/cWghvSjfK5 — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

María, siempre diligente, me contesta enseguida, con un castellano un poco precario esta vez. Por los nervios. Casi como de Google Translate (por decir algo). Celebro con qué naturalidad llama ID al carné de identidad, se la ve cosmopolita. Seguro que ha vivido en Nueva York. pic.twitter.com/ha1uCli78P — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

Me pregunto si no se me notará mucho el troleo. Pero enseguida recuerdo que soy idiota perdido, así que decido seguir. Igual que María, que me escribe lo siguiente... Parece que el DNI es crucial. ¿Por qué? pic.twitter.com/B5hRgX8MaM — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

María no suelta el hueso. El dinero es importante. Pero quiere el DNI. pic.twitter.com/h7vryZK7yQ — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

No he comentado, por cierto, que por fin parece claro para qué quiere María mi carné. Para infundir, quizá, confianza al siguiente mirlo, cuando cambie su bonito nombre por el mío y no tenga ningún inconveniente en mostrar mi carné. ¿Puede ser, @policia? — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

Y ahora sí que no sé qué decirle (salvo recordarle que puede tutearme, sólo faltaba). Así que le digo... pic.twitter.com/x2Hi5O2g7r — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

Así que estoy abierto a ideas (¿@policia? ¿@idealista? ¿@airbnb_es?) sobre mi próximo movimiento, porque empiezo a pensar que la relación entre María y yo podría enturbiarse y acabar por malograr una operación que llevábamos, la verdad, muy avanzada. — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 27, 2019

Seguimos... Acabo de mandarle un mail a María, a ver si me responde. Ojalá el piso siga libre, porque al final, ya lo estoy viendo, se me escapa la oportunidad por perderme en detalles tontos... pic.twitter.com/qelw9AYaGo — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

María acaba de contestar. María es parca en palabras. María tiene problemas con las tildes. María. El piso sigue disponible. Gracias a Dios. pic.twitter.com/ka8GsatjUG — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Si le parece todo bien, le envío el carné de don Alonso de Entrerríos Fresneda, tal como me recomienda @angelmartin_nc. Alonso en un avalista atento, además de antiguo soldado de los tercios de Flandes. No es María (¿quién lo es?), pero yo me fiaría de él. pic.twitter.com/cugOwEQxb3 — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Le he contestado. No me desanima su concisión, María es una mujer ocupada, con la clínica, la granja y todo eso. No pienso escatimar en cariño y confianza, que es lo que le falta a este mundo. Al archivo con el carné lo he llamado «DNI Alonsito». Los detalles cuentan, creo yo. pic.twitter.com/49XMHW8R6a — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Supongo que ahora comprobará el número del DNI y verá que no es real, que la letra no corresponde al número, pero no quería manipular ningún DNI ni usar el número de nadie. Aun así, le contesto, claro, la educación es la educación. Y María está portándose muy bien... pic.twitter.com/yMtxTK02h0 — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Aunque también podría estar atendiendo a los animales... — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Hace cosa de una hora, le envié el siguiente mensaje... Me sabía mal pensar que algo pudiera haberle parecido mal. pic.twitter.com/2rzReW2oBI — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Le respondo de inmediato, claro, la he echado muchísimo de menos, no quiero jugar con nuestra relación. A ver ahora. Son tantas voces... pic.twitter.com/nyFh5dew1O — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Y el segundo, difícil de interpretar, dice así... pic.twitter.com/ex2t9Z2PsE — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

María se destapa como experta cabalista (es una caja de sorpresas). Siento que no soy capaz de seguirle el ritmo, mis conocimientos son limitados. Yo le he escrito esto... pic.twitter.com/Dr7FUAt720 — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Ya imaginaréis que estoy perplejo, pero siento también el cosquilleo que siempre acompaña a un desafío nuevo. Tres caracteres... Tal vez un símbolo... Palito, admiración, palito. ¿Un código, quizá, que aún no sé descifrar? ¿Una clave entre veterinarios? Voy a preguntarle. — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

María debe de estar en la cama ya, no en vano ha tenido un día duro. Voy a ver si descanso yo también, que mañana tengo que arrancar temprano si quiero visitar el piso por la tarde (ojalá podamos arreglarlo a tiempo)... Buenas noches a todos. _!_ — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 28, 2019

Todo o nada, María. Todo o nada. Es el momento de la verdad. El fin se acerca... pic.twitter.com/xc01pavYcz — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) August 29, 2019