La madre de 'El Cejas': «A mi hijo no le ha cambiado la fama»

Se llama Diego García-Arroba Márquez, más conocido como ‘El Cejas’. Nació en Madrid y se crió en Mallorca desde los cinco años. Participó en Got Talent y desde hace unos meses se ha convertido en uno de los youtubers más populares del país. ‘El Cejas’ será uno de los mediáticos y populares participantes de la próxima edición del reality show Gran Hermano Vip.

Tiene 18 años y vive con su madre, a quien encontramos trabajando en su propia cafetería, en el barrio palmesano de Son Dameto. «Queremos estar al margen», asegura Rosa Márquez, quien comenta que «incluso él no quiere que bajo ningún concepto nos molesten. Es decir, ha firmado en el contrato de ‘Gran Hermano’ que a la familia se la deje aparte. Al plató sólo irá el mánager».

Rosa, que es mallorquina y madre de dos hijos, nos cuenta cómo fue el inicio de ‘El Cejas’. «Dijo ‘El Cejas’ como si hubiera dicho ‘El Peineta’. Al principio, me decía que tenía un montón de seguidores, pero yo no tenía ni idea de este mundillo de las redes sociales hasta que me dijo que le había llamado un mánager de Madrid para ser su representante».

Con las ganancias de estos dos últimos años, Rosa le ha aconsejado a Diego que lo invierta en la entrada de una vivienda. «Siempre le he apoyado. A mi hijo no le ha cambiado la fama. Le aconsejo que siga siendo el mismo de siempre. Diego es muy sociable y empático. Todo lo que ha ido ganando se lo he ahorrado para la hipoteca del piso que se ha comprado. Él dice que me ha regalado un piso, pero no es verdad. En la tele eso queda muy bien», sonríe.

Apasionado del cine, Diego desde muy pequeño ha querido ser actor. «De hecho, él no quería entrar en GH VIP para no encasillarse en el personaje, pero su mánager y yo hemos creído que tiene que aprovechar el tirón». Precisamente, esta semana se ha emitido el primer capítulo de la webserie Una vida de mierda, en Mtmad, que protagoniza ‘El Cejas’.