Una mujer de 73 años da a luz a gemelas

Una mujer india que acreditaría tener 73 años ha dado a luz a dos niñas gemelas, según el equipo médico que la atendió y que habría contribuido de esta forma a un parto sin precedentes por la elevada edad de la gestante, casada con un hombre que tiene 80 años.

La mujer, Erramatti Mangayamma, se quedó embarazada por una fecundación in vitro y dio a luz mediante cesárea el jueves en la localidad de Guntur, en el estado de Andhra Pradesh. Tanto la madre como las dos hijas se encuentran en buenas condiciones.

El doctor Umashankar Sanakkayala, que dirigió a un equipo de diez médicos, ha asegurado a la agencia DPA que se trata de «un milagro», de «un logro de la medicina moderna». «La fecundación in vitro no solo depende de la ciencia, la voluntad de Dios también importa», ha explicado por teléfono.

Indian woman, 74, is thought to be the world's oldest mother after giving birth to twins through IVF: Erramatti Mangayamma, from India's Andhra Pradesh state, gave birth to two healthy baby girls this morning with her husband of 57 years, Raja Rao, 78,… https://t.co/Uq3eoIzavQ pic.twitter.com/XZHEqjx3Ld