Muere Camilo Sesto a los 72 años

Camilo Sesto (Alcoy, 1946) ha fallecido este domingo a los 72 años de edad, según han confirmado en su cuenta de Twitter.

Queridos amigos & amigas

Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar.

Descanse en paz — Camilo Sesto (@CamiloSesto) September 8, 2019

Camilo Sesto nació como Camilo Blanes Cortés en Alcoy (Alicante) un 16 de septiembre de 1946. Cantante, compositor y productor, ha vendido más de 100 millones de discos y ha colocado 52 sencillos en el 'número 1' de las listas españolas.

🇪🇸 | CAMILO SESTO (1946-2019): Tiene más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad entre 1970 y 1980, fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con 52 en total, y 18 en la lista de los 40 principales. pic.twitter.com/HSh6O5IBZd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 8, 2019

El músico y compositor Camilo Sesto era un mito a ambos lados del Atlántico tras una larga y exitosa carrera en la que vendió millones de discos -fue el primer cantante español que logró el disco de platino- y legó canciones que recuerdan varias generaciones.

Realizó estudios de Bellas Artes y formó parte del grupo Los Dayson. Con 18 años se trasladó a Madrid y participó en el popular concurso de Televisión Española Salto a la Fama. En 1966 entró como vocalista en el grupo Los Botines, con Juan Pardo y Junior. A partir de entonces el grupo pasa a llamarse Camilo y Los Botines. Pero el trío duró poco tiempo y Camilo inició finalmente su carrera en solitario.

En 1971 grabó su primer álbum Algo de mí y un año después la cadena SER eligió este tema como la canción del verano. Dos años después, representó a España en el Festival Internacional de la OTI, con Algo más, de Juan Carlos Calderón, tema con el que consiguió una gran éxito de ventas en toda Latinoamérica.

Su lanzamiento internacional fue en 1974 con Ayúdame y Quieres ser mi amante, dos sencillos con las que consigue los primeros puestos en las listas de España e Iberoamérica. Al año siguiente se estrenó en Madrid la versión española de la ópera rock Jesucristo Superstar, en la que dio vida a Jesús. Junto a él, Ángela Carrasco, en el papel de María Magdalena y Teddy Bautista en el de Judas. Este espectáculo, que fue el primer gran musical representado en España, recibió los mayores elogios por parte de la crítica. Ese mismo años sacó el tema Melina, otro de sus grandes éxitos.

Domingo de luto en el mundo de la musica. Consternados aún por la noticia de la muerte del gran Camilo Sesto, nos queda su música. Su ‘Getsemaní’, de ’Jesucristo Superstar’, seguirá acompañándonos siempre 👉 https://t.co/0jcirtaqm5 D.E.P. Camilo pic.twitter.com/iQ2qR2uHPj — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) September 8, 2019

En 1977 lanzó Mi buen amor un disco que fue un nuevo éxito al igual que Entre amigos. Del 78 es Ángela y Do you know?, además de la canción El amor de mi vida, que se convirtió en otro de sus grandes éxitos.

Camilo fue el primer cantante español que consiguió un disco de platino. Fue en 1979 y por la venta de más de trece millones de discos. Ese mismo año grabó Camilo. En 1980 grabó su décimo disco, Amaneciendo, y un año después cantó en el Madison Square Garden, de Nueva York, donde obtuvo un gran éxito.

Durante este año, residió en la localidad californiana de Santa Mónica y en 1981 en Beverly Hills. En 1983 grabó en Londres Amanecer, disco por el que recibió el premio ACE de la Asociación de Críticos Hispanos de Nueva York.

En 1984 escribió sus memorias, recibió el premio Ricard de Canción y trabajó en su primera película, El clavo de oro dirigida por Antonio del Real.

De su relación con la mexicana Lourdes Ornelas tuvo a su hijo, Camilo Michael nacido en noviembre de 1983, en México. Tras algunas tensiones entre ambos, el 25 de septiembre de 1984 le fue reconoció legalmente la paternidad de su hijo.

Alejado de los estudios de grabación desde entonces, en octubre de 1987, el cantante apareció en la primera página del semanario sensacionalista El Caso, donde se especulaba con la posibilidad de que padeciera SIDA. Se querelló contra la publicación que finalmente le tuvo que indemnizar con dos millones de pesetas.

En 1987 el cantante trajo a España, y sin consentimiento de la madre, a su hijo Camilo, por lo que fue demandado por la madre.

Camilo reconoció que el abandono de su profesión se debió a la dedicación plena que prestó a su hijo en sus primeros años. Una vez solventados los problemas por la custodia con Lourdes Ornelas, el cantante volvió a actuar el 22 de septiembre de 1990 en Puerto Rico.

El primer disco de esta nueva etapa, A voluntad del cielo (1991), incluía temas como Pecado Original, Amor mío que me has hecho o Vuelve. A este último le siguió en 1993, Huracán de amor, que presentó en República Dominicana y Puerto Rico, con temas como Tatuaje o No digas no.

En 1994 sacó Amor sin vértigo, disco que arrancaba con Héroes de amor, y en el que posa junto a su hijo con el que canta a dúo un tema. Con este disco ofreció una gira por Iberoamérica.

Residió en Miami hasta 1997, año en el que regresó a España y sacó un disco recopilatorio, Camilo Superstar. En diciembre de ese año, la SGAE presentó un nuevo premio anual con el nombre del artista como nueva promesa de la canción.

En 2000 terminó de grabar uno de sus proyectos musicales de más envergadura, El fantasma de la Ópera y en 2001 fue intervenido de un transplante de hígado. Tras un año de recuperación, sacó el álbum Alma, con el famoso Mola mazo, tema con el que llegó al público joven.

En 2008 comenzó en Iberoamérica una gira de despedida titulada, Camilo Pura Vida. Comparado a menudo con el rey del pop, Michael Jackson, por su obsesión por la eterna juventud y por su éxito, un Camilo Sesto, más rejuvenecido que nunca, ofreció el 1 y 2 de octubre de 2010 en el Palacio de Congresos de Madrid, sus dos últimos conciertos de aquella larga gira de despedida, conciertos que sirvieron para sacar el 30 de noviembre, Todo de mí, su primer directo y que incluyó éxitos como Vivir así es morir de amor, Algo de mi o El amor de mi vida. Aquel trabajo iba unido a un libro y un documental sobre su vida.

A partir de entonces se retiró de los escenarios, aunque siguió componiendo. En septiembre de 2016 con motivo de su 70 cumpleaños, publicó un nuevo recopilatorio, Camilo 70, con 60 canciones que recorren su extensa carrera y joyas escondidas de su repertorio e incluso una canción nunca antes publicada.

Apenas dos meses después, en noviembre de 2016, lanzó, a través de plataformas digitales, un sencillo titulado Padre nuestro, y que incluía la voz del papa Francisco. El verano de 2018 estuvo varios días ingresado en el hospital por un cólico nefrítico. Ese mismo año, el 20 de noviembre, presentó su último trabajo, Camilo sinfónico, grabado con la orquesta de Radio Televisión Española y con colaboraciones de artistas españolas como Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo o Mónica Naranjo.

Camilo Sesto también pintaba y expuso en varias ocasiones.

Además de con Lourdes Ornellas, madre de su hijo, Camilo tuvo dos romances conocidos, uno con la modelo norteamericana Denise Brown (1980) y otro con la miss puertorriqueña Lizette Rodríguez (1983) .

El 12 de enero de 2013 sufrió un atraco en su chalet de Madrid donde los ladrones entraron y amordazaron al cantante. Ese mismo año, Carlos Ferrando llevó por España, Algo de mí, un musical sobre la vida y éxitos de Camilo Sesto.

En abril de 2017 entró en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. En su pueblo natal, Alcoy, Camilo recibió, en noviembre de 2016, la medalla de oro, y dos años después inauguró una avenida con su nombre.

El pasado 20 de noviembre presentó en Madrid su último álbum, Camilo Sinfónico. Precisamente este próximo 13 de septiembre estaba prevista la publicación de una edición en vinilo de este trabajo.