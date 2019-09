Arévalo: «Franco nunca persiguió a ningún gay»

El humorista Paco Arévalo se encuentra este jueves en el punto de mira de las redes sociales por unas polémicas declaraciones realizadas en la radio pública valenciana. «Cuando decían que en la época del franquismo se perseguía a los gays no es verdad. Franco no persiguió nunca a ningún gay».

Arévalo realizó esta afirmación al inicio de un programa, cuando se planteó las dificultades con las que se encuentran hoy los humoristas al tocar ciertos temas.

El programa de radio programa Podríem fer-ho millor debutaba con esta entrevista, en la que el humoristas apuntó que él fue muy amigo del cantante Rafael Conde – ‘el Titi’ – y explicó que «pudo trabajar sin ningún problema».

Los tuiteros han sido muy contundentes y Arévalo ha sido muy criticado por sus palabras.

Ahir es va estrenar el programa @PodriemMillor en @apunt_media i l'entrevistat "Arévalo" va dir coses com, ATENCIÓ:

"Franco no persiguió nunca a ningún gay".

Malauradament cap dels contertulis va corregir una mentida tan òbvia com perillosa. Va FIL (1/8) pic.twitter.com/3AAu0IxgtC