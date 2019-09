Dos millones de personas ‘asistirán’ al asalto del Área 51

Lo que empezó como una broma de un joven de California se ha convertido en una peligrosa convocatoria masiva. Más de dos millones de personas han confirmado su asistencia a un evento convocado para la tarde del viernes 20, que inicialmente, planteaba el asalto al Área 51.

El Área 51 es una base militar de la Fuerza Área de los Estados Unidos situada en el desierto de Nevada. Esta localización ha estado asociada durante mucho tiempo con teorías de conspiración sobre visitantes extraterrestres, convirtiéndose así en un lugar en el folclore alienígena.

Ante la popularidad que ha adquirido el evento la portavoz de las Fuerza Área de EE.UU., Laura McAndrews, avisa: «Desaconsejamos a cualquier persona que intente entrar en el área donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea de EE.UU. siempre está lista para proteger a EE.UU. y sus activos».

Sin embargo, dentro del propio evento el mismo creador, Matty Roberts, ha querido dejar claro que se trata de una broma: «Hola Gobierno de Estados Unidos, esto es una broma, y realmente no tengo la intención de seguir adelante con este plan. Pensé que sería divertido y conseguiría algunas sorpresas en Internet. Simplemente pensé que sería divertido y conseguirme un buen puñado de 'me gusta' en Internet. No soy responsable si la gente decide finalmente asaltar el área por su cuenta», aclaraba.

El evento ha suscitado miles de comentarios y bromas en las redes sociales durante los últimos meses. Al plan de ‘asalto’ inicial han surgido varias alternativas en forma de festivales que tendrán lugar en localidades cercanas al Área 51. En previsión, el Condado de Lincoln ha firmado previamente una declaración de emergencia. Nadie sabe con certeza cuántas personas asistirán, pero las cifras oscilan entre 5.000 y 50.000.