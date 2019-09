La defensa del «desayuno español» que se hace viral

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Aporta la energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para arrancar. Mucho se ha hablado de ello, pero los hábitos no cambian. El ColaCao con galletas sigue en la mesa cada mañana.

En estos días de vuelta al cole y a la rutina, la defensa del «desayuno español» que hizo el tuitero Ibai hace unos meses se vuelve a hacer viral. El internauta hace una crítica a un vídeo de la nutricionista Raquel Bernácer en el qué explica por qué esta primera comida es un «desastre» en la mayoría de casas y da algunos consejos para cambiar de costumbres.

«Si me vas a quitar el ColaCao del desayuno me levanto y me voy a vivir a Finlandia», advierte Ibai. Ni zumo, ni galletas, ni cereales, advierte la dietista. Como última opción el tuitero se pregunta si las tostadas deben ser saludables. La respuesta en no. Bernácer asegura que sólo deberían tomar de forma esporádica.

La nutricionista aconseja romper las «barreras mentales y culturales» para un buen desayuno. Un humus, queso fresco, atún, sardinas son algunos de los ingredientes que propone.

Ante la polémica, que surgió en su día y que ahora ha vuelto, Bernácer contestó a Ibai con el regalo de su libro y una dedicatoria que ayudaría a «recuperarse del disgusto».