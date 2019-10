Cómo encontrar una farmacia en festivo

Por mucho que intentemos mantener la salud intacta, a quien más o a quien menos, de vez en cuando, le hace falta un cuidado extra, especialmente cuando se cambia de época del año o cuando empieza a aparecer el frío. Es en estos momentos cuando más se suele ver que la gente acude a las consultas de sus médicos o que va a las farmacias en busca de algo de ayuda para aliviar los síntomas. Por supuesto, las farmacias están disponibles por otros muchos motivos que pueden ir desde un simple resfriado a la necesidad de consejo ante una pequeña urgencia (de ser algo más grave siempre hay que acudir al hospital o bien llamar a una ambulancia)

Aunque toda esta teoría es, en principio, conocida por todos hay que tener en cuenta que no todas las farmacias cuentan con los mismos horarios y que no siempre que se requiere una farmacia de guardia será la que está más cerca de casa. A través de Páginas Amarillas se puede conocer de primera mano qué farmacia está abierta cuando se requiere, con qué horario cuenta y a qué distancia queda. Así no se perderá el tiempo dando vueltas por la calle.

Horarios de las farmacias

A buen seguro que se ha podido apreciar, sobre todo por aquellos que hayan acudido recientemente o con una cierta asiduidad a la farmacia, que no todas ellas abren y cierran al mismo tiempo y que las hay, incluso, que ofrecen un horario ininterrumpido las 24 horas del día. Como es lógico esto no es producto del azar y detrás de todo hay una regulación que se aplica de manera diferente en función de la comunidad autónoma que se trate.

Aunque este tema es un poco extenso, por simplificar, se puede decir que como norma general las farmacias suelen ofrecer un horario mínimo de 40 horas por semana, coordinándose con las vecinas para poder ofrecer asistencia las 24 horas del día (aquí es donde entran las que no echan el cierre o las mismas farmacias de guardia que abren sus puertas, en sentido metafórico, en un horario especial para asegurar que la comunidad próxima pueda ser atendida a cualquier momento del día)

Lo que sí es importante, en cualquier caso es que cada farmacia anuncie con antelación un posible cierre y que su horario esté constantemente actualizado. De hecho, lo más usual es que las mismas cuenten con su información en la misma puerta, fácilmente visible y allí mismo informen de dónde se encuentra la farmacia de guardia más próxima, en el caso en el que está se pueda necesitar.

Durante la época estival, porque sí, los farmacéuticos también se toman vacaciones algunas farmacias (en concreto aquellas que se encuentran en municipios que pertenecen a zonas rurales) pueden variar su horario, pero siempre rigiéndose por la normativa vigente.

Acudir a una farmacia de guardia

Al hablar de horarios fuera de lo común también hay que tener en cuenta que, como medida de protección, las propias farmacias atienden al público de una manera un tanto particular.

Suelen tener un timbre para llamar la atención de quien allí trabaja y a través de la misma puerta, una ventana o un altavoz es que como se establece la comunicación.