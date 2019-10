Una mujer asesina a seis familiares con cianuro durante 14 años en India

Una mujer de 47 años del estado de Kerala (sur de la India) ha confesado este viernes haber envenenado a seis miembros de su familia durante 14 años. La detenida, Jolly Thomas, agregaba cianuro en los alimentos de sus víctimas.

A principios de este año el cuñado de la mujer comenzó a sospechar de la muertes. Entonces, las autoridades averiguaron que Thomas había estado presente en la escena de los seis fallecimientos y que todos habían ocurrido después de ingerir comida que ella había preparado.

Según la División de Delitos de la Policía de Kerala el primer envenenamiento se produjo en el año 2002, cuando la suegra de Thomas murió después de comer sopa de cordero. En el año 2008 falleció su suegro y en el 2011 su marido, después de comer arroz con curry. La autopsia reveló que el esposo de la mujer presentaba sustancias venenosas en su estómago, aunque se trató como un suicidio.

Tres años después, en el año 2014, la hija de dos años del primo de su marido sufrió un ataque cardíaco y, en el año 2016, la madre de la pequeña también falleció. Un año después la asesina confesa y el primo de su marido, Scarua Shaju, se casaron. La policía ha confirmado que Shaju no conocía que Thomas estaba detrás de las muertes de su esposa y de su hija, aunque también ha sido arrestado.

