Elton John: «La cocaína me convirtió en un monstruo»

El cantante Elton John (72 años) ha vuelto a dejar conmocionados a sus seguidores en el último episodio publicado de sus memorias en Daily mail. El músico adelanta en este medio extractos de su autobiografía, a punto de publicar, en la que revela capítulos destacados de su vida, desde la bofetada de la Reina Isabel II a su sobrino, su cáncer de próstata o, este último, en el que habla de su problema con la cocaína. «La cocaína me hizo un monstruo», ha reconocido.

Elton John relata que probó por primera vez la droga en 1974, le ayudó a evadirse de sus inseguridades y de su timidez. «La cocaína tenía cierto prestigio al respecto. Estaba de moda y exclusivo. Hacerlo fue como convertirse en miembro de una pequeña camarilla de élite, que secretamente se entregaba a algo nervioso, peligroso e ilícito. Patéticamente, eso realmente me atrajo. Me había vuelto exitoso y popular, pero nunca me sentí genial», ha explicado, aunque asegura que nunca necesito tomar cocaína a diario, pero la cocaína le llevó al infierno: «Ya no era un ser humano racional. Te vuelves irracional e irresponsable, obsesionado contigo mismo. Es una droga horrible», explica.

El cantante recuerda esos años, cómo su vida personal era un auténtico desastre. «Me enamoraba de hombres heterosexuales todo el tiempo, perseguía lo que no podía tener».

La autobiografía del músico se publica el próximo día 15 de octubre.