¿Por qué Roger Federer no fue a la boda de Nadal?

Estas últimas semanas se ha especulado mucho sobre quiénes serían los invitados en la boda de Rafa Nadal y Maria Francisca Perelló, celebrada este sábado en La Fortalesa, en Pollença. Uno de los nombres que quizá se esperaba incluir en las crónicas de invitados era el de Roger Federer. El tenista suizo y Rafa Nadal mantienen una buena relación, dentro y fuera de las pistas, pero «no fui invitado», ha dicho en las últimas horas al ser preguntado por la boda.

Además de los familiares y de los amigos más cercanos a la pareja, se esperaba la presencia de rostros conocidos, del mundo del deporte, especialmente. Los hubo, pero Nadal sólo se rodeó de su grupo más íntimo. Al parecer, según ha aclarado el propio Federer, no le ha sorprendido que Rafa Nadal no le invitara a su enlace, ya que «nos llevamos muy bien, pero a una boda invitas a las personas con las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no es un problema para mí».

Al enlace asistieron algunos compañeros de pistas del tenista de Manacor como Feliciano López, David Ferrer, Albert Costa o Jaume Munar.

Roger Federer ha asegurado que felicitó a Rafa Nadal. «Estoy muy feliz por él y espero que haya pasado un día estupendo».