El método con el que una mujer conseguía devolver ropa usada en tiendas de Zara

Una mujer ha sido condenada a seis meses de cárcel por cometer un delito de estafa en las tiendas Zara de Zaragoza. La acusada, de 31 años, tampoco podrá entrar en los establecimientos de la cadena Inditex de la capital aragonesa. La mujer se aprovechaba de la política de devoluciones de la cadena de Amancio Ortega, tal y como señala 'El Heraldo de Aragón'.

La clienta compraba prendas nuevas y usaba las etiquetas - internas y externas- de estas adquisiciones para ponerlas en prendas de temporadas anteriores y devolverlas como si fuesen nuevas. Para que no se descubriese su trampa, la mujer conocía la numeración de los códigos de barras que normalmente cambian según la tonalidad de las prendas; por lo tanto, colocaba las etiquetas falsas teniendo en cuenta esta pauta para no levantar sospechas.

Pero esto no es todo, ya que también intentaba no ser atendida por las encargadas de las tiendas, que suelen controlar mejor las prendas de temporada, y nunca pedía las devoluciones en efectivo, ya que estas tienen que autorizarse y no las puede hacer una cajera normal. A pesar de sus precauciones, tras seis meses de fraude los sistemas de control de Zara destaparon el engaño.

Cuando se cruzaron los datos de las diferentes tiendas de la cadena pudieron ver que la misma persona utilizaba la misma tarjeta de crédito para hacer devoluciones. La multinacional ha podido demostrar seis operaciones fraudulentas entre octubre de 2017 y marzo de 2018, motivo por el que el abogado de la firma solicitó dos años de cárcel.

La titular del Juzgado de lo Penal 4 de Zaragoza consideró que «el hecho de que tanto la etiqueta interior como la exterior sean coincidentes y que sean colocadas precisamente en prendas de similar color evidencia el mecanismo engañoso y el ánimo de lucro, pues de esa manera renovaba el vestuario a coste cero».