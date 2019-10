La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, espera su primer hijo. Ana Rosa Quintana revelaba este martes en su programa de televisión que la política está embarazada.

«Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla», ha comentado la presentadora.

Tras lanzarse la noticia, la política de Cs ha recibido multitud de felicitaciones por su estado de buena esperanza.

Enhorabuena a mi amiga y compañera @InesArrimadas por su embarazo. Un abrazo enorme para Xavi, ¡os deseo mucha salud y felicidad en esta nueva etapa personal! pic.twitter.com/F1prW0Elcr ? Juan Marín (@JuanMarin_Cs) October 29, 2019

La propia Inés Arrimadas ha confirmado minutos después su embarazo. «Es un poco pronto, yo no quería decirlo todavía, pero bueno, es cierto. Estoy muy feliz y contenta. Me ha costado mucho».