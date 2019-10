Aluvión de cariño en el aniversario del primer año de lucha de Michael Robinson contra el cáncer

Hace justo un año Michael Robinson recibió el varapalo más duro, la noticia más difícil de encajar. Sufría un cáncer incurable y se abría ante él un camino incierto de lucha pero también de esperanza. El propio exfutbolista y presentador deportivo ha recogido la efeméride en las redes sociales, el mismo canal elegido para informar de su situación, y muchos han sido los que le han respondido con muestras de cariño y mensajes alentadores.

«El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenía un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias. Estoy muy agradecido !!!», han sido las palabras del comentarista, publicadas en Twitter.

Ni te conozco ni me conoces, pero desde que era un chaval te sigo, tus explicaciones en el viejo Atocha, tus risas con lo que el ojo no ve, y todos tus informes robinson, en especial el de Iñaki Ochoa, mil gracias. Mucha fuerza! ? Jesús Lagos (@Vdot_Spain) October 30, 2019

Estoy contigo. No soy muy seguidor de futbol, pero siempre me encantó El Dia Después, luego Informe Robinson. Grande @michaelrobinson ? Fran Aguilera Moreno (@FranfriAguilera) October 30, 2019

Hoy es mi cumpleaños y hace exactamente 5 años me diagnosticaron un linfoma linfoblastico. Después de 2 años de quimio y otro de recuperación volví a la vida normal. Se puede y podrás, mucho ánimo Michael! ? carlos ugarte (@txarludd) October 30, 2019

Incluso hay quienes afirman que Robinson sirve de ejemplo para otros enfermos en una situación similar a la suya.