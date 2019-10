Diseñan una batería de litio capaz de cargar un vehículo eléctrico en 10 minutos

Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, han desarrollado una batería de iones de litio que se carga a una temperatura elevada para aumentar la velocidad de reacción, pero mantiene la celda fría durante la descarga, lo que permite la posibilidad de agregar más de 300 kilómetros de autonomía a un coche eléctrico en 10 minutos, según publican en la revista 'Joule'.

Si se escala, el diseño es una estrategia potencial para aliviar las preocupaciones de que los vehículos totalmente eléctricos carecen de suficiente autonomía para llegar a un destino de manera segura sin detenerse a mitad del viaje.

Penn State researchers develop faster-charging lithium battery cell - Penn State nickel foil fast charging battery diagram Researchers at Pennsylvania State University claim they may have found the "Goldilocks" battery for electric cars, according to a report in ChargedEVs. ... pic.twitter.com/mU3jd3O5SA