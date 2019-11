Anabel Alonso se enfrenta a Fran Rivera por sus polémicas declaraciones sobre vídeos sexuales

Anabel Alonso y Fran Rivera han protagonizado este miércoles uno de los momentos más tensos del programa Espejo Público. La humorista ha querido criticar las declaraciones que hizo el torero sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco tras la difusión de un vídeo de índole sexual.

Rivera explicó que le recomendaría a su hija evitar grabar y enviar este tipo de vídeos porque «los hombres somos incapaces de tener uno y no enseñarlo». Ante esta afirmación, la participante de Masterchef Celebrity escribió en su cuenta de Twitter: «A ver Fran, querrás decir los hombres como tú».

Este miércoles en plató Susanna Griso ha preguntado a la actriz sobre su actividad en la red social Twitter, a lo que la protagonista de Siete Vidas ha contestado: «Opino y el charco viene a mí. No me he llegado a arrepentir, cuando tuiteo lo pienso. Cuando tienes la cuenta verificada y tienes tu cara tampoco puedes decir cualquier cosa tienes que filtrar, aunque sí hay políticos que tienen un carácter poligonero».

VÍDEO | Así ha sido el 'rifirrafe' entre Anabel Alonso y Fran Rivera por la polémica de un vídeo sexual. Vía @EspejoPublico

https://t.co/jdrCpe6Lfl ? Antena3Noticias (@A3Noticias) November 6, 2019

Entonces, el diestro ha asegurado que ella sí critica a las personas y le ha reprochado que le metiera «en un grupo de hombres machistas». Tras esta afirmación, ambos han mantenido un tenso enfrentamiento y Rivera ha señalado que «cuando digo los hombres, lo digo de una forma genérica». Entonces la humorista le ha recomendado que ponga «subtítulos» a sus declaraciones.