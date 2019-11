Escanear códigos de barras, la nueva moda en nutrición

Saber si los alimentos de tu cesta de la compra son saludables ya no es tan complicado gracias a las nuevas tecnologías. Interpretar las etiquetas de los productos que adquirimos en el supermercado y saber qué aditivos o ingredientes no son aconsejables para nuestra salud no es fácil, y la mayoría de los consumidores no tiene criterios ni conocimiento para saberlo. Pero los nutricionistas nos han simplificado la tarea y grupos de ellos están detrás de varias aplicaciones, ahora de moda, que nos ayuda, cuanto menos, a saber qué le damos a nuestro cuerpo. Yuka, El CoCo o My Real Food, ¿han llegado para quedarse?, ¿marcarán realmente un cambio de hábitos?, ¿acabará con aquellas etiquetas 0% que engañan al consumidor?

La aplicación más popular, en estos momentos, es Yuka. La app es gratuita, nació en Francia y su análisis de productos, a partir del código de barras, se realiza en base a tres criterios: calidad nutritiva, a partir del índice Nutriscore -el semáforo de colores-; los aditivos y su nivel de riesgo, y la valoración de la etiqueta bio europea.

Actualmente en España, la aplicación cuenta con más de 1,5 millones de descargas -en Francia se lanzó hace ya tres años-; es una de las aplicaciones de moda y raro es no encontrarse a alguien en los pasillos del supermercado utilizándola.

En España se han popularizo otras dos app más de estas características. My Real Food es una de ellas y también pone el foco de atención en los aditivos de los productos. El uso es similar, se escanean los productos o alimentos, aunque lo que hace es determinar si éste es inocuo o controvertido a partir de clasificación en comida real, buen procesado o ultraprocesado.

My Real Food tiene además otras opciones para sus usuarios, como son los foros, donde se pueden compartir recetas.

La tercera más popular en España ha sido creada por el dietista-nutricionista y biólogo Juan Revenga y se llama El CoCo. Basa también sus análisis de productos en el índice Nutriscore y el índice Nova, que determina, en una escala del 1 al 4, cuánto de procesado ha sido el producto.

Así explican en Youtube cómo funciona y qué te permite saber El CoCo sobre los productos que puedes encontrar en el supermercado:

Todas estas aplicaciones son de descarga gratuita, tanto en sistema Android como en iOS.