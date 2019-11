La española Melani, tercera en Eurovisión Junior

Polonia ganó este domingo por segunda vez consecutiva el concurso Eurovisión Junior, que se celebró en la localidad polaca de Gliwice, donde el voto masivo del público fue decisivo para dar la victoria a la cantante Viki Gabor, seguida del representante de Kazajistán y de la española Melani García, que quedó en tercer lugar con su tema Marte.

La polaca Viki Gabor es así la ganadora del certamen con su tema Superhero, una canción compuesta por Malgorzata Uscilowska, Patryk Kumór y Dominik Buczkowski, con partes en polaco y en inglés, donde se hace un llamamiento a todos los niños para unirse y cambiar el mundo: We are the superheroes, we can save the world (Somos superhéroes, podemos cambiar el mundo).

Esta cantante de 12 años, de origen polaco aunque nacida en Alemania, comenzó su educación musical en Gran Bretaña y actualmente vive en Polonia, donde en febrero de 2019 fue finalista de la segunda edición de The Voice Kids en este país centroeuropeo.

De esta forma, Polonia repite victoria tras la que logró en la edición de 2018 Roksana Wegiel.

La española Melani firmó una impresionante actuación en Polonia, donde sus agudos merecieron encendidos aplausos del público que llenaba el Arena Gliwice, que quedó maravillado con el arte de la valenciana.

Melani salió al escenario acompañada de un coro de cuatro cantantes, con una puesta en escena muy llamativa y muy acorde con el mensaje de su canción: un fondo del mar con peces y burbujas, además de unas redes de pesca repletas de plástico con las que se quiso recordar a los telespectadores la importancia de cuidar el planeta.

La canción Marte, de estilo pop pero con unos impresionantes giros líricos gracias al vozarrón de Melani, busca concienciar con una letra en español de la importancia de proteger los mares y océanos del planeta.

De hecho, el tema gustó a los jurados nacionales y recibió doce puntos (la máxima puntuación) de los expertos de Italia y Albania, mientras que el jurado español dio doce puntos a Polonia.

Pero Melani nada pudo hacer frente a la friolera de 166 votos que la representante polaca recibió del público, todo pese a las críticas al sistema de votación de Eurovisión Junior y al entusiasmo que venían mostrando los fans españoles, a los que desde algunos países participantes (incluida Polonia) se había acusado en las últimas horas de haberse organizado para votar en masa por Melani.

En Eurovisión Junior, como en su versión de adultos, el 50% de los puntos los da un jurado profesional y el otro 50% restante el público, pero la gran diferencia es que en la versión infantil los votos del público se hacen a través de Internet, gratis y sin necesidad de registrarte en ninguna web, además de poder votar por el propio país.

El podio quedó así liderado por Polonia con 278 puntos (112 puntos de los jurados nacionales y 166 del público), Kazajistán con 227 (148 de los jurados y 79 puntos del público) y España con 212 (108 puntos de los jurados nacionales y 104 del público).

Pese a no haber logrado la victoria, España logra un más que destacable tercer puesto en su regreso a Eurovisión Junior trece años después de su última participación en la competición infantil, tras la actuación en 2006 de Dani Fernández con su tema «Te doy mi voz».

Muchísimas gracias a todos por tanto cariño, muchas gracias por acompañarme en este sueño pic.twitter.com/KufVGJJTwu — Melani Garcia (@_melaniofficial) November 24, 2019

Y es que en 2007, RTVE decidió retirar la participación de España en el certamen, después de que el entonces director de la cadena, Javier Pons, dijese que «el concurso fomenta estereotipos que no compartimos».

La decisión fue criticada por gran parte del público español, que desde entonces había pedido el regreso de un representante nacional a este concurso.

La única victoria que ha conseguido España en Eurovisión Junior fue la de la andaluza María Isabel con su canción Antes muerta de sencilla, un tema que conquistó a los europeos gracias al desparpajo de la jovencísima cantante.

Eurovisión Junior reunió este año a cantantes de entre 9 y 14 años de 19 países.