El padre biológico de Chenoa iría «disfrazado a la boda» para verla

El padre biológico de la cantante Chenoa, José Carlos Corradini, «iría disfrazado a la boda» de su hija solo para verla; se casará en Madrid el día 14 de junio de 2020. Así lo ha confesado en una entrevista concedida a la revista Pronto.

El padre de la 'extriunfita' realiza unas declaraciones muy duras y explica la crítica situación económica por la que atraviesa: vive con 200 dólares al mes en un apartamento de 15 metros cuadrados en Buenos Aires.

Chenoa no tiene ninguna relación con su padre biológico y al altar irá del brazo del compañero sentimental de su madre, Juan Antonio Marino, 'Tati', algo que Corradini entiende, ya que no ve a su hija desde antes de irse de Argentina (tenía ocho años).

Pese a ello, le gustaría «que reconozca que tiene un padre biológico en Argentina, porque dice que no me soporta y no tiene intención de verme. Que no sea tan caradura y me tenga en cuenta».

Aunque asegura que no quiere dinero de su hija, sí admite que le ha pedido trabajo a través de una revista pero no le ha respondido. El padre de Chenoa tiene ocho hijos de cuatro relaciones diferentes, pero «vivo solo, como un perro malo. La culpa no la tuvieron mis cuatro mujeres, será mía».