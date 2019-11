Deja el coche en doble fila con una nota explicando que tenía un apretón

Encontrar un aparcamiento en la calle, especialmente de noche, se puede convertir en toda una odisea. Aún así, con un poco paciencia, suele terminar apareciendo un lugar donde dejar el coche.

Sin embargo, no siempre es cuestión de paciencia. El pasado 21 de noviembre un usuario de Twitter compartió una curiosa publicación en la que compartía una fotografía de una nota posada sobre el salpicadero de un coche. "Son las 12.03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no os lo llevéis que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana", decía el escrito con total sinceridad.

Vuelvo a subir el tuit pero borrando el teléfono móvil (no quiero problemas) dicho lo cual...

? Tommy (@Tommy_soyyo) November 21, 2019

Se trata de un joven gaditano que no pudo aguantar las ganas de ir al baño y decidió dejar una nota explicando su situación. La imagen se hizo muy viral en redes sociales.