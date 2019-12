El fraude con la imagen de Chicote que corre como la pólvora

El cocinero televisivo Alberto Chicote se ha visto obligado a marcar distancia y denunciar ante la Policía una fake news, un supuesto fraude que se sirve de su imagen capturada durante una entrevista con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, para atraer a incautos acerca de una misteriosa inversión que admira a los expertos y «aterra a los bancos». Esto se trata, según La Sexta, de un gancho ilícito para animar a invertir en Bitcoin Storm.

A través de sus perfiles en redes sociales, Chicote afirma que «todo lo que se dice en esa publicación es falso, y se ha mostrado radicalmente en contra dejando claro que no tengo nada que ver con este supuesto 'chollo'». «El uso de mi imagen no está autorizado y nada de lo que cuenta,ni lo he dicho yo, ni ha ocurrido nunca». No es la primera vez que una situación como esta se produce, con otras caras conocidas que han tenido que dejar clara su desvinculación con este tipo de campañas falsas.

«Espero que sea posible que se retire de la circulación para que nadie pueda sentirse engañado, o caer en las redes quienes, si han sido capaces de montar esta farsa, dios sabe lo que pueden hacer con algún incauto que pueda caer en sus manos», ha deseado.

Chicote lamenta que «aunque no tenga nada que ver con esto, alguien pueda sentirse animado a hacer caso al fondo de esta 'falsa noticia'. Luchemos entre todos contra estos farsantes que solo buscan intentar aprovecharse de la buena fe de la gente y de la imagen de quienes despiertan confianza en base a su nivel de popularidad», ha sentenciado el chef.