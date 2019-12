Un concursante de 'Got Talent', a punto de morir en directo

Susto tremendo en las semifinales de Got Talent, el concurso de habilidades de Telecinco. Uno de los participantes, Pedro Volta, ha estado a punto de perder la vida en directo durante su actuación.

El ilusionista pontevedrés buscaba un puesto a la final con un arriesgado truco de escapismo. Volta, atado de manos y con una camisa de fuerza, tenía que liberarse para poder salir de una jaula llena de agua. Sin embargo, el ilusionista no ha sido capaz de desatarse a tiempo y se ha quedado sin respiración. Al sacar la cabeza para poder respirar, Volta ha caído inconsciente, sufriendo algunas convulsiones.

Gracias a la rápida actuación de los servicios sanitarios del programa todo ha quedado en un susto. «Todo estaba controlado, no me juego la vida. Pero no voy a hacer este número más porque he superado mi miedo", ha explicado minutos después.

Pedro Volta ya estuvo a punto de perder la vida hace un año en una actuación similar en Navacerrada, donde tuvo que precisar de maniobras de reanimación cardiopulmonar.