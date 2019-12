El regreso de Valtonyc y los nuevos coches de la Guardia Civil, entre las inocentadas más destacadas

Como cada año en esta fecha, 28 de diciembre, debemos estar muy atentos. No te puedes fiar de nadie, al menos durante 24 horas. Amigos, familiares, medios de comunicación o instituciones aprovechan el día de los Santos Inocentes para intentar tomar el pelo a los más despistados.

Un año más las redes se han llenado de inocentadas de todo tipo. Aquí destacamos algunas de las más significativas:

El Ajuntament de Palma anuncia que instalará dispositivos de vídeovigilancia para evitar que las persones dejen las bolsas de basura fuera del contenedor.

La Guardia Civil ha presentado su nuevo coche para el 2020.

Varios usuarios han celebrado la vuelta de Valtonyc a la isla. Concretamente, afirman que apareció en el concierto de Mallorca Lliure celebrado en Llubí con motivo de la Diada de Mallorca.

El Palma Futsal ha anunciado que Antonio Vadillo, hasta ahora entrenador, ha decidido calzarse de nuevo las zapatillas y volverá a jugar a fútbol sala dos años y medio después de su retirada.

El Atlètic Balears ha mostrado su descontento por el reciente fichaje de Sion Rotger, balearico de toda la vida, por el Real Mallorca.

La Penya Deportiva ha anunciado el fichaje de Samuel Eto'o.

Marc Márquez se ha convertido en un maniquí viviente en un escaparate del centro de Madrid.

