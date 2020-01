Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia: «No me siento como ellos»

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, ha concedido su primera entrevista en televisión, concretamente al programa Viva la vida. La joven de 19 años ha aprovechado la ocasión para hablar del fallecimiento de su madre y de la relación con su tía.

«Mi padre fue quien llenó el espacio que ella dejó… yo creo que ella estaría orgullosa de mí», ha dicho sobre su madre. Carla se define como una persona «soñadora, sincera y muy impulsiva» y explica que su día a día consiste en salir con amigos y hacer las cosas típicas de cualquier chica de su edad.

«Soy apolítica, pero defiendo los derechos del colectivo LGTBI y la mujer, y es verdad que me gustaría dar el pregón en las fiestas del orgullo gay», confiesa la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@reinadelentejuelas) el 26 Oct, 2018 a las 6:27 PDT

Carla cuenta que no recuerda mucho sobre cómo era su relación con su tía antes de casarse con Felipe VI. «Yo era muy pequeña. Tenía cuatro años, era imposible de acordarme cómo era antes», asegura en la entrevista.

De la misma forma explica que no acaba de encajar su postura como sobrina de la Reina de España. «Creo que no acabo de asumirlo. Creo que ya está tan metido en mí que no me siento como ellos, creo que soy una persona normal, porque lo soy. No lo llego a asumir», cuenta la joven.