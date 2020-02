Se buscan voluntarias para pasar cinco días en camas de agua

¿Todavía no has conseguido el trabajo de tu vida? ¿Estás desmotivado? Seguro que esta suculenta oferta de empleo convence a más de uno. Sin embargo, no es tan divertida como parece.

La Agencia Espacial Europea (ESA) plantea como una tarea pasar cinco días tumbado en una cama de agua. Con este estudio pretenden comprobar la ingravidez del cuerpo humano. Y aunque en principio parezca una bronca, es más serio de lo que parece.

La ESA busca a 20 mujeres para tratar de estudiar los efectos de la ingravidez del cuerpo humano que hasta ahora solo se habían tenido en cuenta en hombres al hacer este tipo de pruebas. Las mujeres deberán permanecer durante los cinco días en camas de agua cubiertas con una especie de sábana impermeable.

Entre las condiciones para el puesta también detallan que no podrán levantarse para nada, además, les extraerán sangre y les harán biopsias de forma regular. Aquellas que quieran colaborar con la NASA tienen tiempo de apuntarse hasta el 1 de marzo. La seleccionadas recibirán una remuneración por su esfuerzo, aunque todavía no han detallado la cifra.