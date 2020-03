Películas y series para 'devorar' en estos días de #yomequedoencasa

No es un domingo lluvioso y la tendencia a quedarse en casa puede parecer desalentadora, pero no tiene por qué serlo. Una manta, las palomitas recién hechas con su aroma impregnando el salón y una cantidad casi infinita de películas y series son todo lo necesario para llenar las horas de cautiverio forzado con tramas e historias tan adictivas que logran que uno no se despegue del sofá. Eso permiten las plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Movistar Plus, que esperan un aumento exponencial de sus usuarios debido al coronavirus.

Las series son el mejor antídoto frente al aburrimiento. Sus tramas continuadas y extensas permiten un sinfín de entretenimientos y debates, como la recién estrenada tercera temporada de Élite, ficción española de Netflix, regresa con 8 capítulos y que es de las opciones más recientes. A ella se suman las eternas rivales de las comedia Friends y Cómo conocí a vuestra madre o las eternas rivales del drama Breaking Bad -sin olvidar su precuela Better call Saul- y Juego de Tronos, con más de 400 episodios entre todas aseguran debate, risas y sorpresas. Tampoco podemos olvidarnos del suspense de las tres temporadas de Fargo, las luchas de poder de las varias Narcos o las coloridas y cuánticas locuras de Rick & Morty.

Si se elige cine, lo mejor son maratones. Sagas, trilogías o incluso heptalogías desde el ingenuo y colorido mundo de Wes Anderson con Isla de perros o El gran hotel Budapest a la cabeza, para pensar en un mundo mejor, a las hermosas aventuras de El viaje de Chihiro o El castillo ambulante del reputado estudio Ghibli. También puede uno ponerse al día con las premiadas en los Oscar (Parásitos a la cabeza, Jojo Rabbit, Érase una vez en Hollywood o Joker) o los Goya (Dolor y gloria, Mientras dure la guerra, etcétera) de este año. De ahí a las 11 horas de El señor de los anillos, de Peter Jackson, la intemporal -nunca mejor dicho- Regreso al futuro, sin olvidar la laberíntica saga Avengers o las siete partes de Harry Potter.