Corona virus style, un canto desinhibido y optimista contra el COVID-19

‘Al mal tiempo, buena cara’ reza el sabio refranero popular. Y el artista mallorquín InoT, alias de Toni Jiménez, no ha dudado en apuntarse al buen juicio popular y ha subido a youtube un videoclip titulado Corona virus style. Un tema donde repasa en tono jocoso la actual crisis provocada por el temible COVID-19.

Jamás se han juntado en un escenario tantas estrellas como cuando lo pisa InoT. En un plis-plas consigue transformar a Elvis en Tom Jones, a éste en Javier Gurruchaga y, rizando el rizo, a éste en Tina Turner. ¿Se imaginan? El no va más. El espacio televisivo Got Talent lo dio a conocer al gran público, desde entonces su carrera ha sido un no parar.

«Este confinamiento da para mucho, así que hemos hecho nuestra particular versión de este temazo de Queen», afirma el artista en su página de youtube. InoT se refiere a Don’t stop me now, un gran éxito de la banda británica que, tras su peculiar reescritura, luce como un canto desinhibido y optimista para combatir estos días salpicados de malas noticias. Su estribillo dice así: «Acojonaos, para el coronavirus mascarilla y jabón / Escuchalos, que los tertulianos tienen su titulación / Armagedón, llena bien la despensa / Desinfección, ya nadie apesta, que drama queen por un gripón». Con este videoclip, de producción casera, el aclamado ‘Hombre de las 100 voces’ le planta cara a la desidia que acompaña a un periodo de reclusión prolongada y, de paso, nos saca una sonrisa.