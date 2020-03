El mensaje de Miquel Montoro a los que se intentan aprovechar de él

Miquel Montoro reaparece en La Resistencia. El youtuber mallorquín conectó con David Broncano a través de videollamada, debido a las medidas de seguridad que están siguiendo para evitar la propagación del coronavirus.

El joven payés aprovecho su aparición en el programa de Movistar + para comentar con el presentador cómo está viviendo la fama desde su ya popular vídeo de «Hostia, pilotes». «¿Cómo te ha ido? No habíamos vuelto a hablar», le dijo Broncano. Montoro aseguró que está «un poco estresado porque la gente les conoce más» pero a pesar de ello, aseguró que «todo bien».

«Intuíamos que te iban a ver muchas personas y lo pasé un poco mal por ti y por tu familia porque te iban a dar mucho la turra», le confesó Broncano durante la entrevista. Sin embargo, el joven youtuber quiso tranquilizar al presentador contándole que contaban con asesoramiento y un representante que le ayuda a valorar el aluvión de ofertas que le llegan.

No obstante, el joven reconoció que desde que saltó a la fama a nivel nacional han sido muchos los que se han querido utilizarle como reclamo. «Hay gente que se quiere aprovechar un poco», aseguró. Broncano quiso acabar la entrevista dandole un consejo: «Lo que veas que no te apetece mucho, no lo hagas», le recomendó.