Aitana Sánchez-Gijón critica el precio abusivo de los test tras sufrir coronavirus

La actriz Aitana Sánchez Gijón ha contado a través de redes sociales su experiencia tras sufrir coronavirus. La italiana ha titulado su publicación en Instagram como «Indecencia».

En el texto, indica que «es indignante que haya gente que se lucre con las desgracias». «Hoy me he hecho un análisis serológico en un laboratorio privado porque he pasado el coronavirus y quiero saber si tengo ya los anticuerpos y, por tanto, no puedo contagiar a nadie», indica la actriz.

«Ya que el gobierno no puede asumir en estos momentos análisis para toda la población [...] he optado por pagármelo de mi bolsillo. Para poder abrazar a mi madre con tranquilidad cuando pueda volver a verla. La semana pasada esta prueba costaba 40€ euros. Hoy me han cobrado 60€», explica.

Con este escrito, Aitana Sánchez Gijón anima a sus seguidores a «dejar en evidencia a quienes se enriquecen inmoralmente a costa del sufrimiento de todos» con los hashtag #stoplucrocovid.