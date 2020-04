La 'influencer' Marta Pombo aterrorizada con el Gobierno: «¿Nos quitarán nuestro dinero?»

La influencer Marta Pombo vuelve a estar en el centro de las polémica en las redes sociales. La joven, con más de 400 mil seguidores, ha compartido su opinión sobre la gestión del Gobierno en esta crisis del coronavirus y ha acabado recibiendo algunas criticas por sus comentarios.

Pombo ha contestado a un tuit de Pablo Iglesias en el que recordaba el artículo 128 de la Constitución. «Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general», escribía el vicepresidente segundo. Y la hermana de María Pombo contestaba: «¿Empezará a quitarnos también nuestro dinero? A amigos que trabajan en banca ya les han pedido listas de nombres de las personas con más dinero de sus bancos».

«Que nuestros amigos venezolanos nos empiecen a dar consejos porque ahí es hacia donde nos dirigimos. Y hasta aquí mi opinión personal sobre cómo se está gestionando esta situación», aseguraba.

Las palabras de la influencer no han gustado a todos sus seguidores. De hecho, la joven ha recibido numerosas criticas y ha tenido que salir a saldar la polémica. «A los que no estéis de acuerdo, no pasa nada. Para eso está la libertad de expresión? y esto no cambia nada, sigo siendo la misma, con mis retos, mis sustos y mi humor», decía. «Y a todos los que me llaméis facha, fascista, hija de Franco o cualquier tipo de insulto, que lo de bloquear a gente se me da muy bien», añadía.

