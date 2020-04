Rosalía revoluciona las redes con su noche de karaoke

Rosalía ha revolucionado las redes sociales deleitando a sus fans con un karaoke virtual desde su cuenta de Instagram. La artista ha interpretado las canciones que les pedían sus fans, de otras cantantes como Beyoncé, Lola Flores, Dua Lipa o Billie Eilish.

«Hoy me he despertado con ganas de ir a un karaoke, pero, como no se puede, se me ocurre que puedo cantar desde casa. Decidme qué canciones os gustaría que cantase. Os leo. Elegidme unos buenos temas, ¡unos buenos temazos!», anunció este jueves la cantante a través de Instagram.

La publicación de la cantante, que ha tenido más de 3 millones de visualizaciones, pronto se llenó de multitud de peticiones a través de los comentarios, que superaron los 31.000. Muchos pidieron algunos de sus propios temas, pero sin duda el que más éxito ha tenido ha sido el mítico A tu vera, de Lola Flores. Tema que la artista conocía muy bien, ya que lo interpretó junto a Penélope Cruz en la película de Dolor y Gloria (2019), de Pedro Almodóvar.

Por ello precisamente, la artista catalana empezó su karaoke improvisado en las historias de Instagram esta canción de Lola Flores, a la que le siguieron una retahíla de temas de diversos cantantes de talla nacional como internacional.

Tras versionar a 'La Faraona', la artista se cambió de look y peinado para meterse en la piel de Dua Lipa cantando Don’t start now, donde pedía «perdón» a su amiga reconociendo de esta manera que el inglés no es su fuerte. Lo mismo le pasó con la interpretación del tema When the party is over de Billie Eilish -con la que lanzará una colaboración pronto-, aunque nada de eso la frenó a seguir cantando.

Y si por algo destaca Rosalía es por su variedad de estilos musicales, puede cantar una canción de flamenco como irse al «perreo» del reggaetón, como se ha visto en su discografía, por lo que la cantante (bajo demanda de sus fans) interpretó la mítica canción de Daddy Yankee, Gasolina.

También le llegó el turno al remix de Easy, una colaboración entre Jhay Cortez y Ozuna. Con este último Rosalía interpretó el año pasado uno de sus éxitos, Yo x ti, tu x mi.

En el meridiano de la actuación, Rosalía señalaba que «hay muchas cantantes» a las que admira y le gusta imitar, y con un bote de jabón en la mano como micrófono arrancó el Halo, de Beyoncé, a la que se refirió como Queen e Ídola y pedía «perdón» por interpretar su canción sin saberse entera la letra.

Para cerrar su actuación por todo lo alto, la cantante decidió hacerlo con los tonos agudos del tema Beautiful, de Christina Aguilera, de la que dijo: «es la mejor voz del mundo».

Tras haber revolucionado las redes sociales y haber conseguido colarse en las tendencias de Twitter, muchos de sus fans se preguntan si la artista volverá a repetir esta actuación pronto, ya que algunos de ellos están pensando más canciones para que las pueda versionar.