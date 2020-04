Rosa María Sardá: «El cáncer es invencible»

Rosa María Sardá sufre cáncer, una enfermedad contra la cual lucha desde el confinamiento, aunque reconoció que los médicos están desconcertados con su caso: «no saben dónde lo tengo y se lo inventan».

La actriz fue entrevistada en el programa de La Sexta Lo de Évole, e indicó que, aunque la enfermedad está controlada no es precisamente optimista sobre la evolución de la misma.

El cáncer es invencible, no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana».

Évole se mostró contrario a esta apreciación, aunque lógicamente su punto de vista fuera muy diferente al de la paciente que sufre en sus carnes los efectos del cáncer.

Además, Sardá lanzó muchas otras reflexiones durante la entrevista, como por ejemplo cómo se vivía el Sida en nuestro país hace tan solo unas décadas. «Era de gente marginal y degenerada, la gente los rehuía. Fue horroroso y vergonzoso lo que hizo la gente con los enfermos. Yo ya no puedo ir al infierno porque he estado ahí». También se refirió a la pandemia que nos azota, y según su opinión, las cosas no cambiarán mucho cuando toda esta situación se supere.