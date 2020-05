La sorprendente afición a la que Fernando Simón dedica el tiempo libre

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha convertido desde hace varios meses en uno de los rostros más conocidos durante la pandemia del coronavirus en España.

El doctor comparece a diario para analizar la evolución de la COVID-19, aunque se sabe que es una persona experimentada en la profesión y uno de los máximos exponentes del país en cuanto a estudios sobre virus, poco se conoce de su vida personal.

En una entrevista que ha ofrecido a Desnivel ha contado cual es una de sus mayores aficiones. En plena desescalada, el médico ha confesado ser un gran escalador en sus ratos libres.

«Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen muchísima concentración en muchos temas. El rato que estoy escalando me olvido de absolutamente todo, desaparece el mundo. Me preocupo sólo de mi rato de escalar y eso me hace llegar a la oficina como nuevo», ha contado.

«Es como desaparecer del mundo habitual y entrar en otro que me satisface, me llena, me gusta, me hace olvidarme de todas las presiones que habitualmente tengo. Me emociona», añadía.

El médico, natural de Zaragoza, afirma que es un deporte al que se aficionó en su llegada a Madrid hace 17 años. En su tierra solía realizar deportes de agua, como el windsurf o la vela en los pantanos.