'Eso que tú me das', la canción de Jarabe de Palo que planta cara al cáncer de Pau Donés

Pau Donés, cantante del grupo musical Jarabe de Palo, estrena el videoclip de Eso que tú me das, un adelanto de su nuevo disco Tragas o escupes que verá la luz en septiembre.

Se trata de un trabajo 'buenrollista' en el que aparece el artista con una imagen que ha impactado a sus seguidores, ya que muestra los estragos que le ha producido el cáncer que padece desde 2015. «Eso que me das es mucho más de lo que te he pedido», agradece Donés durante la canción.

«Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no», ha asegurado Pau Donés en un comunicado.