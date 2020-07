Torito: «Tengo una enfermedad letal»

El popular presentador menorquín Torito ha desvelado este domingo en el programa 'Viva la vida' de Telecinco que está enfermo. «Tengo una enfermedad letal», ha asegurado en el espacio conducido por Emma García.

«Hace 15 años me fui al súper como un día cualquiera y de repente no podía respirar», ha contado. «Cogí un taxi y me fui al hospital, me vieron tan mal que me dejaron ingresado. Ese día me convertí en un enfermo crónico de una enfermedad letal», ha confesado entre lágrimas.

No ha desvelado de que enfermedad se trata, pero sí ha insistido que desde entonces se medica.