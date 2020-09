Miguel Bosé explica las razones de su desaparición en redes

El artista Miguel Bosé ha explicado a través de su representante, la agencia Ocesa Seitrack, que su reciente desaparición de las redes sociales fue por voluntad propia, después de las especulaciones sobre una supuesta expulsión de las plataformas. «Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, Don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales», ha informado en un comunicado.

«No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten», añade el texto.

Bosé no considera que «merezca la pena mantenerse presente, al menos en el momento actual». «El artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas», apunta su representante.

El cantante ha estado en el centro de la polémica por varias declaraciones en contra de la gestión del Gobierno sobre la crisis del coronavirus y apoyando las manifestaciones antimascarillas.