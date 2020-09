Xbox Series S en España el 10 de noviembre por 299 €

Gracias a internet y sus filtraciones hemos asistido a lo que deberíamos saber desde junio si se hubiese celebrado el E32020, el precio de la próxima generación de consolas, pero como he dicho gracias a internet y sus filtraciones hoy sabemos el de la Xbox Serie S: 299 Euros.

Está filtración ha provocado que Microsoft allá tenido que admitir como verdadero todo lo que se le ha escapado pero aún sigue guardando el as en la manga del precio de la Xbox Serie X, que tanto está como la PS5 rondarían los 499/599 Euros, 100 euros arriba o abajo.

¿Qué tendremos por 299 Euros?

Pues una consola nextgen que por primera vez en la historia de los videojuegos sale a un precio inferior que la anterior, recordemos que la Xbox One desembarcó el noviembre de 2013 a un precio de 499 Euros y cuando le quitaron el Kintec se puso en 399 Euros.

Lo más destacable de la Serie S es que es un 60% más pequeña que la hermana mayor, es totalmente digital, es decir, no lleva lector y por tanto todas las compras han de ser digitales sí o sí, un disco duro SSD de 512 GB el cual me parece demasiado pequeño para lo que pueden llegar a ocupar los juegos de esta plataforma teniendo en cuenta que los actuales pueden ocupar más de 100 Gigas, menos mal que tienen un sistema de ampliación como las antiguas Memory Cards pero en formato de gigas, las tarjeta de expansión de almacenamiento que saldrán con una capacidad de 1TB.

A nivel de imagen utiliza un sistema de reescalado a 4K para los juegos y la posibilidad de alcanzar resolución 2K y 120 fps de forma nativa, puede que a más de uno no quiera perder resolución a cambio de frames, y es aquí donde vemos que el recorte del precio sobre su hermana mayor puede venir de una gráfica y unos procesadores mucho menos potente. Menos mal que las tecnologías que tiene la Xbox Series X de sombreado de velocidad variable, frecuencia de actualización variable y el tan ansiado ray tracing las mantienen.

¡Hagámoslo oficial! Xbox Series S | El rendimiento de la nueva generación en la Xbox más pequeña de la historia. 299 EUROS. ¡Estamos deseando compartir más! Pronto. Prometido. pic.twitter.com/tpKWBFHKbA ? Xbox España (@Xbox_Spain) September 8, 2020

De lo filtrado y no confirmado

Esto creo que si fuese verdad seguramente se quedaría en el mercado americano pues dicen que Microsoft te pude financiar la consolas mediante la opción Xbox All Access pudiendo adquirir la Series S por 25 dólares al mes, incluyendo el Game Pass y el Live Gold, esto seria la segunda bomba si fuese verdad, eso si, nos falta que nos digan cuantos meses.

Guerra de consolas

Aunque no es un término que me guste es verdad que está guerra existe desde la edad de la Atari VS Magnavox Odyssey, al fin y al cabo las consolas no dejan de ser un producto que se fabrica que se ha de vender mejor que el de tus competidores y está Serie S puede dar al traste con los planes de Sony y sus Playstation 5.

Microsoft vienen a esta guerra con dos consolas y dos precios muy diferentes, si se confirman los rumores es una diferencia de 200 Euros o 300 Euros. Sony con dos PS5 iguales por dentro en hardware donde la única diferencia es que una no tiene lector de discos no conseguirá que el precio final sea tan grande como es entre la Xbox Serie X y S. Aunque vete tu a saber si nos dan la sorpresa y resulta que el dichoso lector cuesta esos 200 Euros.

Ahora ya solo nos queda saber tres cosas más: ¿qué vale la Xbox Serie X? ¿qué valen las Playstation 5? y ¿cuanto tengo ahorrado?