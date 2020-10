Playstation 5 desmontada al completo

Sony ha dejado claro hoy mismo que está haciendo una campaña inusual -recordemos que es una empresa multinacional tecnológica- para mostrar Playstation 5.

Lejos quedan esos años cuando se anunciaba una consola con anuncios en televisión donde parecía más un tráiler de la próxima película del espacio que de un producto de entretenimiento para poner alado de la tele, ahora estamos en la era YouTube y está parece ser la línea a seguir por la marca japonesa.

Por culpa de la COVID-19 hemos visto que las ferias de videojuegos se han desarrollado de forma digital completamente siendo el formato elegido un vídeo colgado en YouTube.

Sony presentó de este modo las novedades técnicas de la consola, los videojuegos que llegarían con ella y su diseño final, y su precio. Todos estos con vídeos donde una buena producción estaban en la línea de una gran empresa como es Sony, pero hace un par de días sorprendió al mundo con un evento donde invitó a youtubers famosos en Japón para tener un primer contacto con la consola y sus primeros juegos, donde lo más increíble es que no fuese la propia Playstation la que los grabase he hiciese un vídeo recopilatorio con las respuestas de estos al probar Playstation 5 sino que dejo a los youtubers libremente hacer lo que quisieran, es decir, se grabasen ellos mismos e hiciesen lo que hacen siempre para sus propios canales, sin intervención de Sony ni Playstation en nada.

Hoy, sin previo aviso de nadie, cuelgan un 'destripe' de Playstation 5, es decir, cogen la consola y la desmotándola pieza a pieza, tornillo a tornillo, algo que por normal general hacen miles de personas en sus canales de YouTube con productos que salen nuevos al mercado cada día y que por supuesto se ha hecho a toda consola nueva desde que Youtube es YouTube.

Que destacamos de este destripe

El vídeo de no más de siete minutos muestra muchos detalles sobre la consola, el primero lo grande que es, más de lo que me imaginaba, lo segundo, lo fácil que es hacer un mantenimiento de limpieza de polvo y lo tercero, lo genial que son los diseñadores de productos de Sony con la idea de la base de soporte de Playstation 5.

Cabe destacar un par de cosas a nivel interno, el primero es el controlador personalizado del disco duro SSD (curioso ver que son tarjetas SSD soldadas alrededor del controlador) lo que hace está consola muy diferente de la Xbox Serie X porque recordemos que las dos tienen las mismas características en un 95%, pero este controlador es diseño y creación propia de Sony y no de ningún tercero como son la CPU, GPU, otras piezas y componentes que conforman la consola.

El usar metal líquido para disipar la CPU y GPU es una grata y gran sorpresa además de un avance importante para lo que es un equipo de consumo casero, pues usar metal líquido y no la pasta térmica habitual conlleva unos riesgos que la mayoría de grandes empresas no quieren ni plantearse pues es sabido que este tipo de disipación es muy efectiva en su tarea de enfriar pero hay que manejarla con suma cautela por ser conductivo de electricidad, algo que no les gusta a los demás componentes de las placas madres donde van soldado todo. Para ver lo complicado de incluir esto en el proceso de ensamblado especifican que han tardado dos años en poder conseguirlo.

Para terminar me gustaría hacer hincapié en el disipador de calor, algo tremendo, aunque parece estar pensado para enfriar casi todo el calor de la placa madre solo tiene contacto con los procesadores, todo lo demás está protegido para no enfriar otra cosa que no sea el procesador central AMD Ryzen Zen 2 y la GPU AMD Radeon RDNA 2, los cuales están ubicados en un solo chip pero que en realidad son dos unidos, se llama SoC (System On a Chip), un todo en uno.

Esto lo podemos ver en un fragmente anterior, justo cuando sacan la placa madre, donde podemos apreciar que el disipador toca con el procesador pero toda la demás parte esta protegida por una chapa gris con la cual mantiene un espacio de un centímetro. Este disipador tan grande y con efecto de cámara de vapor confirma que nuestra futura Playstation 5 no será una fuente de calor y sobre todo ruido pues el ventilador que hará entrar y sacar el aire es también mega silencioso, aparte de grande.

Parece ser que en la era de lo digital Sony quiere acercarse a sus clientes de tú a tú y han decidido hacer lo que sus clientes hacen pero con unas mesas más limpias y buena iluminación.

¿Lo próximo qué será? ¿Shuhei Yoshida haciendo un gameplay o unboxing desde su salón? Recordemos que ya lo vimos jugando con Sean Murray al No Man Sky o al Bloodborne.