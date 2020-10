La exmujer de Mainat reconoce a los investigadores que le pinchó porque él se lo pidió

El periodista Nacho Abad ha informado este miércoles en exclusiva en el programa Espejo Público sobre el contenido de la declaración de la exmujer del productor televisivo Josep Maria Mainat. Angela, ante los investigadores, reconoce haber pinchado a su marido, pero siempre porque él se lo pedía y en ningún caso insulina. «Esto no es cierto. Yo pinché a mi marido porque él me lo pidió. Le pinche hormona de crecimiento, le pinche testosterona, le pinche vitamina B12 y le pinche saxenda», detalla.

En el vídeo de la declaración, difundido por Antena 3, se puede escuchar por primera vez a la exmujer de Mainat hablar sobre el presunto intento de homicidio. Asegura que su marido tomaba esa medicación «y se la suministro para su bienestar, para mantener una fuerza muscular, para suplementar la vitamina B12 y saxenda para adelgazar».

?EXCLUSIVA| Escuchamos, por primera vez, a Ángela, pareja de Mainat, ante el juez Aquí podéis ver cómo la mujer justifica sus visitar a la nevera y cómo era su relación con el productor#14OctubrESp Accede a más contenido en la web del programa ?https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/EOqOPZIuZO ? Espejo Público (@EspejoPublico) October 14, 2020

A lo largo de esta semana, se ha hablado de que la separación podría estar detrás del presunto intento de homicidio. No obstante, ella niega que estuvieran separados y sí reconoce que la relación matrimonial atravesaba un momento complicado. «Es mentira. Teníamos problemas... A veces no dormíamos juntos, estábamos en habitaciones separadas por algún enfado, pero no estábamos separados. Acudíamos a una terapeuta pero no estábamos separados». En este punto, cuenta que incluso el fin de semana anterior a los hechos que se investigan estuvieron de viaje romántico.