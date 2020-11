Qué debemos revisar antes de ir a pasar la ITV de nuestro coche

Aunque a muchos conductores les resulte un trámite tan tedioso como la declaración de la renta, pasar la ITV correctamente es muy importante para la circulación segura de todos los usuarios de las carreteras. Todos los elementos del vehículo deben estar en perfecto estado para que los técnicos den el visto bueno, y si hacemos la vista gorda en alguna parte, es posible que tengamos que pagar una costosa reparación que puede poner en peligro nuestro presupuesto. Desde la chapa y los cristales hasta las luces, las ruedas y el motor, el coche debe estar lo mejor posible para pasar la inspección y conseguir la tan preciada pegatina. A continuación, detallamos los elementos de tu vehículo que deberías revisar para pasar la ITV con éxito.

Chapa y cristales

La chapa del vehículo hace referencia a todos los elementos de la carrocería. Para pasar la ITV no debe haber ningún desperfecto. Debes revisar el estado de los faros, de los paragolpes, de los retrovisores y de las matrículas. Estos elementos son primordiales para la seguridad del vehículo, pero también para poder pasar la inspección sin problemas. Los cristales son las partes más visibles del vehículo y en las que más se fijan los técnicos para dar por buena la inspección. Las lunas deben estar en perfecto estado, sin ningún tipo de chinazo o grieta. Para asegurarse del buen estado de tus lunas puedes visitar aquí, sin olvidar que una limpieza adecuada del vehículo puede darte puntos para pasar la ITV.

Ruedas

La medida de las ruedas debe ser la que contempla la ficha técnica del vehículo. Los técnicos también comprobarán el estado de las gomas y la profundidad de la banda de rodadura, que debería ser superior a 1,6 mm. Antes de la revisión de la ITV, es importante revisar que las ruedas no presenten ningún tipo de deformidad, ya que eso podría ser motivo para obtener una inspección desfavorable.

Cinturón de seguridad y puertas

Los sistemas de cierre del cinturón deben funcionar correctamente, ya que se trata de un mecanismo de seguridad básico en el vehículo. Los técnicos comprobarán que las puertas se abran y cierren desde fuera y desde dentro, y también de que el bloqueo de puerta esté en buen estado. Este elemento es primordial, ya que puede impedir que los niños abran la puerta desde dentro cuando el vehículo está en marcha, con la consiguiente situación de riesgo que eso podría ocasionar.

Pérdidas de aceite

Los técnicos comprobarán que no se produzca ninguna fuga de aceite o de líquido refrigerante. Esto podría ocasionarse en la parte inferior o en la caja de cambios. Es importante tener en cuenta estas fugas, ya que podría ser especialmente peligroso en caso de incendio en un garaje o una gasolinera.

Iluminación

Para la seguridad de todos los usuarios de la carretera, todos los focos deben funcionar perfectamente. Ya sean faros de xenón o halógenos, los sistemas de iluminación pueden fundirse con el tiempo. Para pasar la ITV correctamente es necesario que los faros funcionen correctamente, así como el sistema de lavafaros y el sistema de limpiaparabrisas.

Sistema de humos

El sistema de escape es de las partes más importantes del vehículo, ya que se encarga de expulsar el humo producido por la combustión interna del motor. Algunos consejos para que el tubo de escape no nos de problemas a la hora de pasar la revisión es conducir unos cuantos kilómetros por carretera antes de acudir a la estación y rodar a un mayor número de revoluciones para eliminar el hollín que se acumula en el tubo de escape.

Suspensión

Es importante que revises las rótulas de dirección, los silentblock y los amortiguadores de muelle, ya que el técnico comprobará que se adapten a los requisitos de homologación de tu vehículo. La suspensión es muy importante para que nuestro vehículo no sufra al pasar por desniveles o terrenos no del todo planos. El buen estado de la suspensión puede alargar significativamente la vida útil de tu vehículo, por lo que es muy importante intentar que esté en óptimas condiciones.

Frenos

Por último, pero no por ello menos importante, los frenos deben funcionar en perfectas condiciones, sin que exista ninguna descompensación en la frenada o que estos no tengan la fuerza necesaria para evitar un posible accidente. Algunos síntomas que pueden indicar que tu sistema de frenado no funciona correctamente es que los frenos chirríen. En este caso las pastillas están desgastadas y deben cambiarse. Otro síntoma es que el pedal se hunde más que de costumbre. Eso puede indicarnos que hay un bajo nivel de líquido de frenos y debe rellenarse. También se debe tener especial atención si el vehículo vibra al frenar, ya que podría indicar que los discos se han doblado. En este caso deberás sustituir tanto las pastillas como los discos.