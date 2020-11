Polémica por la aparición de Willy Toledo en la nueva serie de Netflix

Este viernes 13 de noviembre llega a Netflix Los Favoritos de Midas, una miniserie protagonizada por Luis Tosar y en la que también aparece Willy Toledo. Después de años sin trabajar en España, el polémico actor forma parte del reparto de esta serie escrita y dirigida por Mateo Gil (Las leyes de la termodinámica, Blackthorn, Nadie conoce a nadie).

En sus seis capítulos de menos de una hora de duración, 'Los favoritos de Midas' actualiza el relato de Jack London 'The Minions of Midas', ambientado en Londres de hace un siglo, y lo lleva hasta el Madrid de estos días. Tosar se convierte en Víctor Genovés, un adinerado empresario que sufre una terrible extorsión: si no paga 50 millones de euros, una misteriosa organización autodenominada Los Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados.

Willy Toledo, interpreta al inspector Conte, un policía políticamente incorrecto decidido a atrapar a la organización. Al conocer la noticia, muchos usuarios han comenzado a pedir el boicot a la nueva serie de Netflix e incluso algunos aseguran que se van a dar de baja de la plataforma.

Boicot a Patria por blanquear a ETA. Boicot a Antidisturbios por no mostrar una imagen idílica de la Policía. Boicot a La casa de Papel por Itziar Ituño. Boicot a Veneno por propaganda LGTBIQ. Boicot a Los favoritos de Midas porque sale Willy Toledo. Debe cansar ser tan estúpido. ? jlamotta (@jlamotta23) November 13, 2020

Los fachas tienen tan pocas luces, que intentando lo contrario, le están dando una publicidad a la serie de Willy Toledo que no tenía, va a pasar de ser totalmente desconocida a una de las más vistas en España, yo mismo me voy ahora a ver Los favoritos de Midas pic.twitter.com/6jmhabmz3R ? Cromo 40 (@cromo40) November 13, 2020

Netflix contrata a Willy Toledo para una serie y el castigo de los fachas hacia la plataforma consiste en anunciar a bombo y platillo que se dan de baja de Netflix, haciéndole publicidad gratuita a la serie y al actor.

Maravillosa jugada. No veo ni un fallo en su lógica. ? XI (@ACS__11) November 13, 2020

Si no hace falta siquiera aferrarse a motivos políticos para no ver a Willy Toledo. Es que como actor es rematadamente malo y ver algo en lo que él sale, es no creérselo. Hay actores españoles muy buenos que merecen más que él una oportunidad. ? Sandro ?? (@SandroRFM) November 13, 2020

Pues habrá que verla. Más ahora que los IGNORANTES de la ultraderecha quieren hacerle boicot porque participa Willy Toledo, ¡jajajaja! No dan para más. Todo lo que huele a cultura les da sarpullidos. ¡Venga, todos a verla hoy mismo! RT. https://t.co/2Dbn67Cesn ? Luis Endera (@Luis_Endera) November 13, 2020

Willy Toledo fue absuelto de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y obstrucción a la Justicia en febrero de este año 2020. El Juzgado de lo Penal número 26 consideró que los mensajes publicados en su perfil de Facebook no acreditaban por si solos la comisión de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos. En concreto, la sentencia reconocía «la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez» utilizado por el artista, pero subrayaba que «no acreditan por si solos la comisión por parte del mismo de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por el que ha sido acusado».

Pandemia

En la presentación de la serie, el intérprete ha asegurado que «ya podemos encontrar una vacuna, ponernos mascarilla, llevar hasta el extremo el confinamiento, mantener la distancia social... que está más que demostrado que hasta que no se termine con el sistema capitalista, que es el responsable directo de las pandemias que estamos viviendo no cambiará nada».

El artista culpa «a la destrucción del medio ambiente» y al hacinamiento de animales en granjas industriales para la producción de carne para el consumo humano, de ser «responsable de estos virus, de las vacas locas, del ébola, de la gripe aviar...». En este sentido, Toledo sostiene que no habrá una verdadera solución «hasta que no le demos un giro de 180 grados a este sistema de explotación».