Cómo prevenir problemas al compartir la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es ilusión. Sin embargo, si no se hacen las cosas bien, puede traer muchos problemas y pasar de la alegría al llanto en tan sólo cuestión de segundos. Una de las prácticas más habituales es el compartir lotería, revender décimos premiados, la compra por Internet o no tener en cuenta los tributos. Para que luego no haya ningún sobresalto de último momento, te damos algunos consejos.

Un décimo con los compañeros del trabajo, otro con las amigas, uno con la familia... es habitual compartir los décimos para ahorrar. Sin embargo, si no se siguen unas pautas puede causar un disgusto a más de uno. A la hora de compartir Lotería de Navidad es recomendable hacer fotocopias del número y que todos tengan una firmada en la parte de atrás. Además, debe indicar la cantidad jugada por cada miembro del grupo.

Si no es posible tener la fotocopia, hay que tomar otras precauciones. Por ejemplo, hay que crear un grupo de WhatsApp con todas las personas que comparten el número. A través de la aplicación hay que mandar una fotografía en la que pueda verse bien el décimo, por delante y por detrás. También indicar los nombres de los participantes y la cuantía. Finalmente, aquellos que no tienen el décimo físico se recomienda que hagan capturas de pantalla de la conversación.

Cabe señalar que el décimo es un cheque al portador, es decir, quien lo lleva tiene derecho a cobrarlo íntegramente. La OCU recomienda que en caso de compartir el número no vaya sólo una persona a cobrarlo. En ese caso, la repartición posterior del premio a los participantes contaría como una donación según Hacienda.

Comprar décimos por Internet

Otra de las estafas más habituales de la Lotería de Navidad está en la venta de décimos por Internet. Para evitarlas, lo más práctico es comprar la lotería siempre a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Además, hay que tener en cuenta también que la web sea segura, la url tiene que empezar por https y un dibujo de un candado. También es recomendable evitar uso wifi público y pagar a través de PayPal.

¿Qué pasa si se pierde o te roban el décimo?

Si se pierde o le roban el décimo, es esencial que lo denuncie ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. En la denuncia deben constar el mayor número posible de detalles, por ejemplo identificar la serie y fracción o presentar la fotocopia como posible prueba.

Por otra parte, la OCU añade que se debe avisar del hecho a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Es posible paralizar el pago si el décimo está premiado hasta que un juez resuelva el caso.

¿Cómo funcionan las participaciones?

Las participaciones son papeletas que dan a la persona que las posee el derecho a jugar una parte de un décimo. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad del pago cae sobre el organizador o el autor de las participaciones: se trata de un contrato únicamente entre dos partes. La opción más común es ver este tipo de documento en negocios, escuelas o asociaciones sin ánimo de lucro que recurren a la opción de las participaciones para vender décimos.

En las participaciones se debe indicar el nombre del sorteo y la fecha (Sorteo Extraordinario de Navidad 2020, a celebrar el 22 de diciembre). También se debe especificar el número del décimo y el importe total con el que se juega.

Además, se debe añadir la razón social o denominación completa de quien organiza o elabora las participaciones, con DNI y dirección postal. Este será el contacto en el caso de que el billete resulte premiado.