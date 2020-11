Berto Romero cuenta cómo 'abandonó' a sus hijos en el Hyde Park de Londres

Las hijos siempre dan a los padres temas para compartir en tertulias, pero sobre todo muchas anécdotas. Berto Romero y Andreu Buenafuente suelen compartir muchas de ellas en el programa Nadie sabe Nada, de la cadena Ser, que este miércoles ha recuperado una de ellas, en la que Romero confiesa cómo 'abandonó' a sus hijos este verano en el Hyde Park de Londres.

El humorista se decidió a contar lo ocurrido cuando hablaba de que a uno de sus hijos le daba miedo quedarse solo. Animado por Buenafuente, que este martes le felicitó a través de Twitter por su cumpleaños, Berto Romero explicó a los oyentes que se fueron a pasar un fin de semana a Londres y visitaron este parque, mientras no podía evitar reírse recordando la situación que luego explicó. «Había mucho sol, fue un verano muy caluroso. Y fui a comprarles crema solar. Yo me fui y mi mujer se quedó pero en un sitio que había sombra, por lo que no se la veía muy bien», añadió el cómico catalán. Pasado un rato, la mujer de Berto encontró a sus hijos «corriendo, gritando y llorando».

Felicidades amigo @Berto_Romero Estás en tu mejor momento. ? pic.twitter.com/uOBljIC49X ? Andreu Buenafuente (@Buenafuente) November 17, 2020

«Al parecer el mayor había visto que me iba y le dijo a los dos pequeños 'nos han abandonado'», explicó Berto y añadió: «El mayor les dijo 'he visto que se papá se iba, y papá y mamá siempre se van juntos, así que se han tenido que ir los dos'».

Desde entonces, «traumazo al canto, ahora el pequeño quiere saber siempre dónde estamos».